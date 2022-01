Un monde de briques : quand les adultes restent des enfants

Son rêve d'enfant, Geoffrey aura attendu d'être un adulte pour la réaliser. À 46 ans, enfin, il l'a sa ville entièrement construite en briques. "Le principe, c'est de laisser libre cours à son imagination. On peut s'autoriser à absolument tout avec ces produits", rassure-t-il au micro du 20H de TF1. Un peu plus de 40 000 pièces et sept ans de travail, tout sort de sa tête. Et quand on aime, on ne compte pas. Cette pièce de 56 mètres carrés, dans la vidéo en tête de cet article est exclusivement réservée à sa passion pour construire et surtout stocker les briques, son trésor.