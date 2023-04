VIDÉO - Vacances de Pâques : les parcs d’attractions repartent pour un tour

Après trois mois de fermeture annuelle, le parc d'attractions Walibi Rhône-Alpes a rouvert ses portes pour les vacances de printemps. Un moment attendu et qui enchante petits et grands : "Ça fait du bien aux enfants et au moral", témoignent des parents, "c'est vraiment un super moment pour nous".

Cette nouvelle saison a été préparée depuis plusieurs semaines. Avant l'arrivée des visiteurs, les équipes de nettoyage n'ont pas une minute de répit, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Entretien des allées et des espaces verts, la remise en beauté des attractions nécessite plus de 50 litres de peinture.