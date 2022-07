Vacances insolites : éblouis par la nuit

Une nuit sans lune, ses lumières festives, ses flonflons, ses jongleurs de feu, et son artifice prêt à nous faire voyager... nous voilà transportés en Dordogne, en 1900. Dans ce parc de loisirs, dont les nocturnes sont prisés par près 150 000 visiteurs par an, tout est d'époque. "L'ambiance, c'est différent", "c'est à l'opposé des parcs où on va très vite avec beaucoup d'agitations, ici, on prend le temps". Une balade dans le village du Bournat avec ses manèges et ses artisans qui exercent devant les visiteurs. Forgeron, coutelier ou encore boulangère... les visiteurs ont soif de découvrir les métiers anciens.