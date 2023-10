VIDÉO - Van Gogh : les toiles enfiévrées d’Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise, dans un décor intact, de son logement à l’auberge Ravoux, à la mairie toute blanche, tout est balisé pour se mettre dans les pas de Vincent Van Gogh. Mais il n'y a pas de meilleur guide que Wouter Van Der Veen pour arpenter les rues du village, capable de vous conduire, au mètre près, là où, face à l’église, Van Gogh s’est joué de contre-jour.

Car depuis 25 ans, ce spécialiste se consacre à la vie et à l'œuvre du peintre. C’est un enquêteur monomaniaque comme on peut le voir sur la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Il débusque un à un les secrets, comme une trouvaille, au petit Kissi, en plein champ, à moins de 300 mètres de l’église, pour comprendre la réalisation de l’un de ses plus célèbres tableaux.