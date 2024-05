VIDÉO - Vaux-en-Beaujolais : Bernard Pivot, l'homme des mots dans les souvenirs

Bernard Pivot nous a quittés à l'âge de 89 ans. De son vivant, il a donné son nom à des bibliothèques et à des écoles. Et à Vaux-en-Beaujolais dans le Rhône, il a laissé de précieux souvenirs.

Au cœur du Beaujolais, voici son sanctuaire : l'école qui porte son nom. De cet écrivain, ici, chacun a un souvenir privilégié. "Il fait des dictées", lance un enfant. "Forsythia, chrysanthème, je sais les écrire grâce à monsieur Pivot", déclare une femme de la région. Il n'y avait que lui pour transformer une dictée en fête. Le directeur conserve d'ailleurs celle qu'il avait lue lors de l'inauguration de l'école Bernard Pivot en 2013. Une reconnaissance pour ce journaliste qui a fait entrer la littérature dans les foyers par la petite lucarne. "Je me demande s'il y aura toujours des gens aussi férus, aussi pointus dans ce secteur", s'interroge un habitant dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Dans ses émissions, il y avait un rituel : son questionnaire inspiré de Proust. Pour la dernière de "Bouillon de culture", il y avait répondu lui-même. "Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort l'entendre, vous dire ?" lui lançait alors l'écrivain Jean D'ormesson. Réponse de l'intéressé : "Eh bien, vous avez l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William... Shakespeare, of course !". Une rencontre qu'on imagine, sans peine, féconde en débats littéraires.