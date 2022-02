Venise à l'heure du Carnaval

Il leur fallait une scène, Venise leur offre la plus belle qui soit. C'est le royaume de l'élégance et le lieu de toutes les extravagances. Au moins une fois dans sa vie, on peut y choisir qui l'on est. Après deux années sans carnaval pour cause de Covid, Éric et Christine reprennent leurs marques. C'est la dixième fois qu'ils font le voyage depuis Fonsorbes (Haute-Garonne).