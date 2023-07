Vincent Lagaf', en quête de ma mère

À le lire, on ne peut pas dire que ses parents ont eu un besoin viscéral de nouer de l'amour, mais plutôt un besoin social d'avoir des enfants. "Je pense que oui, mes parents avaient besoin d'être mariés, rangés... deux enfants, un garçon et une fille (...) Je ne me souviens pas avoir entendu mon père me dire "je t'aime"... Je n'ai pas ce souvenir de la main qui te prend pour te protéger, non, je me souviens de la main qui t'emmène parce qu'il ne faut pas te perdre", dit-il.