VIDÉO - Charles III et Camilla s'offrent une (petite) balade en tramway à Bordeaux

C'était un trajet court, mais symbolique. Le roi et la reine ont fait une petite balade en tramway lors de leur passage à Bordeaux. Pour le troisième et dernier jour de leur visite d'État en France, Charles III et Camilla ont passé quelques minutes en tram pour se rendre sur la Place de la Bourse. Un moyen de transport écologique qu'affectionne Charles III, qui a placé cette visite sous le signe de l'environnement.

Sourire aux lèvres, le couple royal – qui a rarement l'occasion de prendre les transports en commun – a salué la foule très nombreuse venue les apercevoir. En début d'après-midi, ils ont chaleureusement été accueillis à leur arrivée par le maire écologiste Pierre Hurmic. Après un bain de foule, Charles III et Camilla ont visité la frégate HMS Iron Duke, le bâtiment de la Royal Navy où le prince William avait suivi une formation militaire en 2008.