Entre traditions et symboles, le très attendu dîner entre Charles III et Macron à Versailles

C’est une étape majeure de la visite officielle de Charles III en France. Emmanuel Macron reçoit le nouveau souverain britannique et son épouse Camilla jeudi soir au Château de Versailles pour un dîner de gala qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Au printemps dernier, une partie de la classe politique s'est offusquée de la perspective d’une telle réception alors que les manifestations contre la réforme des retraites se multipliaient dans toute la France. L’hypothèse d’un changement de lieu au profit de l’Élysée a même été évoquée… avant que l’ensemble du séjour soit reporté à une date ultérieure.

Six mois plus tard, le chef de l’État accueille bel et bien le successeur d’Elizabeth II dans la demeure des rois de France, prolongeant une tradition très ancienne entre les deux pays. En 1855, Napoléon III réussit à charmer la reine Victoria, première souveraine britannique à se rendre à Paris depuis la Guerre de Cent ans. Sa visite d'État se clôture par un gala avec 400 convives dans la salle de l'Opéra royal.