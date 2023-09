VIDÉO – Visite de Charles III : revivez l'arrivée du couple royal à l'Élysée

Après avoir salué les personnalités politiques et militaires, Charles III et Emmanuel Macron ont pris place à bord d’une DS 7 pour rejoindre l’Élysée, où doit se tenir une conversation privée entre les deux hommes. Mais avant cela, ils ont posé pour les photographes sur le perron avec leurs épouses. Plus tard dans la soirée, les deux couples sont attendus à Versailles pour un dîner de gala en compagnie de 160 convives…