Le Musée du Parfum, un flacon d'histoire en plein Paris

Pour ceux qui vont visiter Paris, près de l'Opéra Garnier, il existe un tout petit musée dont l'entrée est gratuite. Il s'agit du Musée du Parfum, dont la collection de flacons est l'une des plus précieuses au monde.

Ils enferment tous en eux un morceau d'histoire de la parfumerie. De minuscules vases fabriqués dans l'Antiquité pour contenir des huiles odorantes. C'est le cas d'un flacon en forme de bague datant du XIXe siècle, et du nécessaire à parfum de la jeune reine Marie-Antoinette. "On imagine à quel point ça devait être magique de les porter sur soi", confie une femme.

Exceptionnellement, la direction du musée a accepté d'ouvrir les vitrines pour que nous puissions filmer de près quelques-uns de ses plus beaux objets. Ils sont apparus au Moyen Âge pendant les épidémies. Un flacon est en vermeille et en or. À l'intérieur, il y a huit odeurs différentes, comme l'ambre, le jasmin ou encore la jonquille.

Juste à côté, un flacon boîte en porcelaine, agate et or, qui a été fabriqué au XVIIIe siècle. Il s'agit d'un cadeau, une preuve d'amour avec un message très personnel. Derrière cette collection, il y a un homme : Jean-François Costa. Il est connu pour avoir dirigé la maison française de parfumerie Fragonard. Sa fille se souvient très bien de sa passion.