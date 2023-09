VIDEO - Voici comment Jack Nicholson s’est préparé avant la scène de la hache dans "Shining"

"Coucou, c’est Johnnyyy !" Trente ans après, la scène fait toujours froid dans le dos. C’est principalement grâce à la scène de Jack Torrance armé d’une hache que le film d’horreur The Shining, de Stanley Kubrick, est resté gravé dans les mémoires depuis 1980. Incarné par le divinement diabolique Jack Nicholson, l’écrivain psychotique poursuit sa femme et son fils dans les couloirs de l’hôtel Overlook, dans l’objectif de les tuer. Et ce, même s’il faut pour cela éclater le bois d’une porte de salle de bains.



La fille de Stanley Kubrick, Vivian, a filmé les coulisses du tournage le jour de cette fameuse scène et, tandis que les techniciens s’affairent, Jack Nicholson se met en conditions. Dans la vidéo désormais disponible sur Youtube, on voit l'acteur qui sautille partout dans la pièce et donne des coups de hache imaginaires vers le lit en criant "Come on !" et "axe murderer !".



