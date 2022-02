VIDÉO - Voici la première boutique de France entièrement dédiée à Johnny Hallyday

Mais cette boutique n'est finalement que la partie visible de l’iceberg. Sa collection privée, abritée chez lui, est l’une des plus conséquentes de France. "On dit toujours dans le monde de la collection que pour collectionner Johnny, il faut trois vies. Cela veut dire que c’est un grand puzzle. Il faut du temps, du temps, des moyens et de la recherche pour trouver les pépites. C’est ça qui est passionnant. C’est un parcours sans fin", se réjouit celui qui est aussi dirigeant d'une entreprise de propreté. Et parmi les pièces les plus impressionnantes, un porte-feuille datant du dernier road trip du compositeur, certains de ses emblématiques blousons ou encore un 45 tours où il chante... en turc.