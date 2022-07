"Wakanda Forever" : l'ombre de Chadwick Boseman plane sur la bande-annonce de la suite de Black Panther

Sur scène et accompagné d’une troupe colorée de percussionnistes et de danseurs africains, le réalisateur Ryan Coogler a rendu hommage à Chadwick Boseman, star du premier opus et décédé d’un cancer en 2020. "Chad n’est plus avec nous physiquement mais son esprit, sa passion, son génie, sa fierté dans sa culture et l’impact qu’il a eu sur cette industrie se feront sentir pour toujours", a-t-il témoigné. Dans le second film, le personnage joué par l’acteur décédé ne sera pas repris par un autre comédien.