VIDÉO - "Ce n’est pas facile d’être une personne de petite taille dans ce monde" : le héros de "Willow" se confie

Warwick David avait 18 ans lorsqu’il est devenu Willow, le héros de petite taille du film du même nom réalisé par Ron Howard et écrit par George Lucas, le papa de la saga "Star Wars". Quelques années plus tôt, ce jeune Britannique atteint de nanisme avait fait ses débuts devant une caméra en incarnant l’un des Ewoks, les petits personnages à fourrure qui peuplent la planète Endor dans Le Retour du Jedi. 34 ans plus tard, Disney+ lui a proposé de retrouver ce personnage devenu culte dans une nouvelle série disponible à partir de mercredi. L’occasion pour TF1info de quelques questions à cet acteur modeste qui a créé, avec son épouse, la fondation Little People UK, qui apporte un soutien humain et financier à sa communauté.

Étiez-vous surpris qu’on vous rappelle pour jouer ce personnage, 34 ans après le film ?

D’abord, j'étais heureux qu’on me rappelle ! Mais j’étais surtout surpris qu’on tourne une série après toutes ces années. Les fans m’ont souvent demandé si j’étais prêt à tourner dans une suite du film. Et à chaque fois qu’ils me posaient la question, j’étais incapable de répondre si ça se ferait un jour. Aujourd’hui, je peux enfin leur dire que nous faisons cette série qui continue l’histoire pour eux. Je suis un peu plus vieux, un peu plus sage. Je pense que j’ai fait du meilleur boulot sur la série que sur le film parce que j’ai appris des choses sur la vie, sur le métier de comédien. Vieillir, ça aide !