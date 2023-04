VIDÉO - Weekend de Pâques : les Français avides de grand air

Les pieds dans le sable, sous un grand ciel bleu, la saison des pique-niques est officiellement lancée. Sur la plage, en famille ou entre amis, le plaisir de se retrouver par une belle journée ensoleillée. "Plutôt sympa de retrouver les amis et de retrouver le soleil ! Et puis on vit 10.000 à l'heure, se reposer le week-end, ça fait du bien", lance une jeune mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article.