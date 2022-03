Gifle de Will Smith aux Oscars : Jada Pinkett Smith sort du silence

Pour la première fois depuis la gifle de son époux, Will Smith, à l'humoriste Chris Rock sur la scène des Oscars, dans la nuit du 27 au 28 mars à Los Angeles, Jada Pinkett Smith s'exprime. Sur Instagram, elle a en effet adressé un message des plus cryptiques à ses abonnés ce mardi. "C'est une saison pour la guérison et je suis là pour ça", a-t-elle écrit, sans qu'aucune photo n'accompagne cette phrase. Si les commentaires ont été restreints, le post a déjà obtenu près de 156.000 likes.

Cette publication succède aux excuses publiques présentées par Will Smith à Chris Rock et au public des Oscars pour son accès de violence. "Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort", a-t-il publié dès le lendemain, lui aussi sur son compte Instagram. "Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle", a-t-il expliqué, rejetant explicitement "toute violence".

Alors que l'Académie des Oscars a annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur cet incident, soulignant qu'elle condamnait "les actions de M. Smith lors du show de la nuit dernière", la victime - Chris Rock - ne s'est toujours pas exprimée depuis.