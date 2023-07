VIDÉO - "Willkommen, bienvenue, welcome": le cabaret se modernise et fait un carton

Une fois sur scène, cette famille d'artistes est capable de chanter et de danser, tout en insufflant au spectacle une bonne dose de dérision. Comme cette irrésistible et décalée Céline Dion, perchée sur des talons aiguilles. Les numéros de transformistes jouent sur l'humour bien plus que sur la ressemblance, à l'image d'un improbable duo entre James Brown et Nana Mouskouri. Et que dire d'un french cancan burlesque sans aucune retenue. "Le cabaret, c'est ça. C'est tous les âges et tous les styles. Il y a des hommes, des femmes, de 20 à 63 ans. En fait, le cabaret, c'est la vie", affirme Bruno Agati, chorégraphe et metteur en scène de Mixity.

Marie-Pierre Pruvot, une des premières artistes transsexuelles et star des années 50, a vu le cabaret évoluer. "70 ans que j'ai débuté, j'arrive pas à le croire", lance-t-elle. Elle y a surpris et séduit, sous le nom de Bambi. Aujourd'hui, les recettes du succès ont beaucoup changé. "L'ancienne formule qui est la nôtre, c'est-à-dire uniquement fondé sur l'étonnement, la beauté, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, quelqu'un qui débuterait, il faudrait qu'elle fasse ses preuves par son travail et ses dons de danseuse et de chanteuse", explique-t-elle.