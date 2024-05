Wonder woman, le truc en plus d’Éléonore

DOCUMENT – Éléonore Laloux est spontanée, vive, drôle, émancipée et responsable. Conseillère municipale à Arras, elle mène une vie de rêve malgré la trisomie 21. Il y a un an, elle est devenue ambassadrice d’une poupée Barbie porteuse de trisomie.

Éléonore Laloux, 38 ans, est la seule élue trisomique en France à célébrer des mariages. Avec Monsieur le Maire, ils se répartissent les rôles. À lui, la lecture fastidieuse des articles du Code civil, à elle, l’échange des consentements. À la mairie, Éléonore est en charge de l’inclusion et du bonheur.

Elle militait pour l’intégration des trisomiques dans la société quand elle a été choisie en 2020 par le maire d’Arras pour figurer sur sa liste. Elle est attachante, déterminée et sans filtre. C’est un parcours qui symbolise sa réussite. Alors que la plupart des porteurs de la trisomie 21 logent chez leurs parents, Éléonore vit dans un appartement avec Alexis. En 2023, elle a été choisie par Mattel pour être l'ambassadrice de la première poupée Barbie trisomique. Assistante à mi-temps dans une clinique, au service facturation, elle gagne 680 euros par mois plus 615 euros de l’allocation handicapée et 330 euros en tant qu’élue.

Elle n’est pas placée sous tutelle et fait ses courses toute seule. Question gestion du porte-monnaie, elle a les pieds sur terre. Elle doit sa réussite à ses parents et à la manière dont ils l’ont élevée. Malgré son chromosome en plus, ils ont décidé de lui faire suivre un parcours scolaire ordinaire de la primaire au DEP.

