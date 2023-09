VIDÉO - Woody Allen de retour avec "Coup de Chance" : "Vous devriez me demander combien de gens j'aurais aimé tuer !"

Il y a eu des rumeurs sur votre éventuelle retraite et sur le fait que Coup de chance serait votre dernier film. Mais est-ce vraiment une possibilité pour vous ?

En tout cas, j’écrirai toujours. Vous savez, quand vous faites un film, il faut en passer par un processus pénible où on va chercher l’argent. Il faut passer des coups de fils, faire des déjeuners, des dîners et ensuite des réunions. Et ENFIN on vous donne l’argent ! C’est l’aspect le plus dur et le plus ennuyeux à la fois. Si quelqu’un me dit demain : tenez, voici l’argent, je serais content d'en refaire un. Autrement… Je pense que je préfèrerais rester chez moi écrire des livres ou des pièces de théâtre.

Alors ça pourrait vraiment être le dernier ?

Possible. 50, c’est assez.

Si c’était vraiment le dernier, vous diriez que c’est l’un des meilleurs ? Que vous êtes heureux du résultat ?

Je ne donne pas de notes à mes films. Ça pourrait être mon meilleur film ou mon pire film. Je ne sais pas. La personne qui fait un film n’a aucune objectivité à son égard. Je ne peux pas le regarder comme vous le regardez.

Bon alors si vous pouviez en faire encore un… Est-ce que vous aimeriez que ce soit à New York ?

J’ai une bonne idée pour un film à New York maintenant que vous en parlez ! Si quelqu’un le finance, c’est là que je ferai mon prochain film. À vrai dire, j’ai plusieurs idées. Mais je crois que la meilleure, c’est pour un film à New York. Après, je peux me tromper. Ce n’est pas une science exacte. À chaque fois que vous faites un film, c’est comme si c’était le premier. Tout est nouveau, on n’apprend rien.