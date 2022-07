Zirka : les étoiles ukrainiennes retrouvent la piste

Alors, une idée germe dans la tête de Frédéric Couturier, le directeur du Festival d'Anjou. Il connaît l'excellence de l'école ukrainienne et s'est dit "Et si on montait un spectacle de cirque ?" Après un simple message sur les réseaux sociaux, onze artistes ont répondu présent. L'idée séduit le département du Maine-et-Loire qui finance l'hébergement et les salaires. Le chapiteau est loué, et un metteur en scène a été embauché.