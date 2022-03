VIDÉOS - Jean-Pierre Pernaut : famille, amis, politiques et fans lui rendent un dernier hommage

Il a accompagné le quotidien des Français pendant plus de trois décennies. Et ce mercredi, ils étaient des centaines à venir rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Une foule mêlant personnalités et anonymes, toutes générations confondues, et tous émus par la disparition brutale, le 2 mars dernier, de celui qui a créé et incarné un JT de proximité unique en son genre jusqu’à son départ de l’antenne de TF1 en décembre 2020. Avant de présenter un rendez-vous hebdomadaire sur LCI jusqu'à décembre dernier.

"Jean-Pierre, c’était tout sauf une star, mais c’était quelqu’un qui était aimé des gens, on le voit aujourd’hui avec tous ceux qui sont là", soulignait Denis Brogniart avant la cérémonie au micro de la chaîne info. "C’était un vrai personnage et surtout un grand journaliste. Vous en connaissez des gens qui ont inventé un journal ? Pas beaucoup. Vous en connaissez des gens qui tous les jours présentaient le journal sans prompteur ? Pas beaucoup. Vous en connaissez des gens qui ont été capables de décider du jour au lendemain jour où ils arrêteraient ? Il n’y en a pas beaucoup non plus."