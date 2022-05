VIDEOS - "The Voice 2022" : de Daniel Balavoine à Céline Dion, Nour a fait un parcours sans faute

Elle ne connaissait pas les paroles deux jours plus tôt. Vous l'avez vu ? Nous, non. Nour a définitivement pris son envol en s'attaquant à l'une des chansons les plus fortes de Céline Dion. Elle voulait prouver que malgré ses 16 ans, elle aussi pouvait transmettre de l'émotion en musique. C'est assurément chose faite pour celle qui n'a plus rien d'une "Kids".