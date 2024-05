Alphonse, âgé de 17 ans, a gagné The Voice 2024 samedi soir. Lors des auditions à l'aveugle, il a surpris les jurys avec son interprétation de Fernand de Jacques Brel. On parle de son parcours, sa source d'inspiration et de ses projets futurs.

Source : Bonjour !

