Cette Sud-Africaine sera sur scène à partir du 6 novembre au Cirque d'Hiver et en tournée dans tout l'Hexagone. The Greatest Love of All de Belinda Davids est un hommage à Whitney Houston.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Culture, médias et divertissement - L'invitée : Belinda Davids, elle chante Whitney Houston L'invitée : Belinda Davids, elle chante Whitney Houston