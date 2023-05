Vin Diesel ému par la fille de Paul Walker dans "Fast and Furious X" : "Ça comptait énormément"

"C’était incroyable de pouvoir honorer mon père de cette manière", a-t-elle déclaré à Access Hollywood lors de l’avant-première de Fast and Furious X à Rome la semaine dernière. La jeune femme de 23 ans songeait depuis un moment à ce caméo. Tout s’est décidé après une discussion avec Brandon Birtell, meilleur ami de Paul Walker qui a notamment produit Fast and Furious 7. "Ça n’aurait pas été possible sans toi", écrit-elle sur Instagram où elle partage une photo d’elle sur le tournage, remerciant aussi le réalisateur français Louis Leterrier pour "sa gentillesse, sa patience et son soutien".