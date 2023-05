Vin Diesel prépare des films dérivés de "Fast and Furious", dont l’un sera porté par une actrice

En pré-production, Fast and Furious 11 sera à nouveau signé du Français Louis Leterrier et ne devrait pas sortir avant 2025. Il pourrait même être suivi d’un douzième film, annoncé par surprise par Vin Diesel sur le tapis rouge de l’avant-première du dixième volet. Sans que l’information ait été par la suite confirmée. "C’est la fin de cette partie de la mythologie mais l’univers Fast and Furious vivra pour toujours", nous avait-il assuré lors de la promotion de Fast 9 en 2021. La saga a déjà accouché d’un premier film dérivé en 2019, Hobbs and Shaw, consacré aux personnages joués par Dwayne Johnson et Jason Statham.