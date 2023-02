"Si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème" : les déclarations de Vincent Cassel font polémique

Pour appuyer son propos, Vincent Cassel a notamment pointé du doigt Instagram et TikTok. "Regardez ce qui se passe. (Ces plateformes) regorgent de personnes donnant des images fausses. Les hommes devraient être comme ci. Les femmes devraient être comme ça. Vous voyez ? C'est un fantasme total de ce que devrait être la sexualité. Et on a tendance à oublier de quoi il s'agit vraiment. Il s'agit d'être soi-même", a-t-il ajouté.

L'acteur qui joue un espion dans la série Liaison (aux côtés d'Eva Green) a par ailleurs raconté qu'il a dû rencontrer des mercenaires internationaux afin de préparer son rôle et avoue avoir été étonné de ne pas les voir se vanter de leurs capacités : "Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils donnent même l'impression d'être des mauviettes à certains moments. C'est une autre façon de montrer ce que c'est que d'être un homme. Être un homme, ça ne veut pas dire avoir de gros muscles, c'est prendre ses responsabilités", a-t-il dit, dénonçant l'image déformée de la masculinité vendue par les films d'action hollywoodiens.

En revanche, à la question, c'est quoi "être un homme ?", le comédien a fait un parallèle douteux avec l'influenceur Andrew Tate, qui a défrayé la chronique en janvier dernier. "Ne fait-il pas partie de ce fantasme (d'homme viril) ?", s'est-il interrogé, tout en ne niant pas que l'influenceur "dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques".