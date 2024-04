Un casting 100% tricolore en ouverture du Festival de Cannes

"Le Deuxième Acte", le nouveau film de Quentin Dupieux, ouvrira le 77ème Festival de Cannes le 14 mai prochain. Une comédie interprétée par Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et l’incontournable Raphaël Quenard.

Le réalisateur qui tourne plus vite que son ombre a encore frappé. Après Yannick et Daaaaaalí !, Quentin Dupieux dévoilera son troisième film en moins d’un an en ouverture du 77ᵉ Festival de Cannes. Intitulée Le Deuxième acte, cette comédie forcément loufoque est présentée comme "une nouvelle mise en abîme autour du travail du comédien", précisent les organisateurs.

À chaque nouveau projet, Quentin Dupieux embarque de nouvelles stars du cinéma. Et cette fois, il en a attrapé trois dans ses filets. En effet, Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel ont accepté de rejoindre son univers. À leurs côtés, on retrouvera l’incontournable Raphaël Quenard, fraichement Césarisé pour son rôle de spectateur de théâtre en colère dans Yannick.

Le film sortira le même jour dans toute la France

En parallèle de sa présentation sur la Croisette, Le Deuxième acte sortira dans toute la France comme Jeanne du Barry de Maïwenn l'an dernier. Si la sélection officielle sera dévoilée le 11 avril prochain, on sait déjà que le blockbuster Mad Max : Furiosa avec Ana Taylor-Joy et Chris Hemsworth sera présenté hors-compétition, le 15 mai, en amont de sa sortie le 22 mai.

Après le réalisateur suédois Ruben Östlund, c’est l’Américaine Greta Gerwig qui présidera le jury du 77e Festival de Cannes, entourée d’un jury dont la composition est encore tenue secrète. Charge à ses membres de désigner celui ou celle qui succédera à la Française Justine Triet, Palme d’or l’an dernier avec Anatomie d’une chute. Enfin, c'est la comédienne Camille Cottin, qui a été choisie pour être la maîtresse des cérémonies de clôture et d'ouverture.