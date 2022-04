Procès Johnny Depp contre Amber Heard : en larmes, la sœur de l'acteur prend sa défense

"En vieillissant, nous nous sommes fait la promesse que lorsque nous aurions chacun notre propre foyer, nous ne répéterions jamais chez nous ce que nous avions connu durant notre enfance", a raconté Christi Dembrowski, précisant avoir quitté le domicile de ses parents à l’âge de 17 ans pour se marier. Plus tard, elle et Johnny renoueront avec leur mère et financeront ses soins médicaux lorsqu’elle souffrira de problèmes neurologiques. "On a considéré que c’était notre rôle de prendre soin de sa santé."

Très émue à la barre, s’essuyant régulièrement les yeux avec un mouchoir, la sœur de Johnny Depp a également évoqué la vie de famille de Johnny Depp avec Vanessa Paradis et leurs enfants, Lily-Rose et Jack. "Toute sa vie tournait autour des enfants à l’époque. Lorsqu’il était avec eux, on pouvait voir l’attention qu’il leur portait, il jouait constamment avec eux, il les écoutait, il riait avec eux, ils lisaient. Lorsqu’il y avait une fête, il était toujours là".