Violences conjugales : Yohan Manca, l’ex-compagnon de Judith Chemla, reconnaît "un geste impardonnable"

Mercredi, sur France Inter, Judith Chemla a expliqué avoir avorté de l’enfant qu’elle portait à l’époque. "Je suis tombé amoureuse de quelqu’un d’autre, mais il ne s’est rien passé physiquement", a-t-elle précisé. Selon elle, Yohan Manca l’aurait accusée de "briser notre famille" et de se "faire passer pour la victime" après l’agression afin qu’elle n’aille pas porter plainte. Ce qu'elle fera finalement le lendemain.

Au micro de Léa Salamé, elle a d’ailleurs lancé un appel aux femmes victimes de violences conjugales. "Mesdames, n'ayez pas peur : ne retirez jamais, jamais, jamais une plainte que vous déposez. Ne la retirez jamais. On vous intimidera. On m'a intimidée, on m'a culpabilisée", a-t-elle prévenu.