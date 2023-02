Violences réciproques : Aya Nakamura et son ex condamnés à 10.000 et 5000 euros d'amende

C’est le début d’une bagarre en plusieurs actes, à l’extérieur puis à l’intérieur du domicile que le couple occupait à l’époque. "Il a commencé à devenir de plus en plus énervé, à me serrer, il essayait de me calmer à sa manière", avait déclaré la chanteuse, admettant avoir donné gifle qui a déstabilisé son ancien compagnon et l'a fait tomber au sol.

De son côté, Vladimir Boudnikoff avait reconnu un manque de calme, surtout lorsque Aya Nakamura était revenue plus tard dans la soirée pour récupérer des affaires, accompagnée de deux amis. Par "peur" face à ces hommes qu'il n'affectionne pas particulièrement, il avait pointé sur eux une arme factice.