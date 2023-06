Accusé d'agressions sexuelles par neuf femmes, Bill Cosby face à un nouveau procès

Il va de nouveau faire face à la justice. Neuf femmes accusent le comédien américain Bill Cosby d'agressions sexuelles et lui intentent un procès dans le Nevada, trois semaines après que l'État américain a mis fin à la prescription pour les procès civils dans ces affaires, qui était de deux ans jusqu'à présent. Un délai supprimé par un amendement apporté à la loi le 31 mai dernier.

Dans les documents déposés au tribunal mercredi, elles accusent l'ex-star du Cosby Show d'avoir utilisé "son pouvoir énorme, sa notoriété et son prestige" pour les isoler et les agresser, selon la télévision NBC. Ces agressions auraient eu lieu entre 1979 et 1992 dans des maisons, des hôtels ou des loges à Las Vegas, Lake Tahoe et Reno, dans l'État du Nevada, a précisé la télévision.