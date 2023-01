"C'était comme une bagarre" : dans un documentaire, l'actrice Brooke Shields révèle avoir été violée

Un an plus tard, alors qu'elle est âgée de 11 ans, elle apparaît dans le film Pretty Baby, où elle joue le rôle d'une enfant prostituée. Le documentaire montre une jeune Brooke Shields confrontée aux questions lubriques d'hommes beaucoup plus âgés dans des talk-shows, à propos de ses rôles dans des films comme Le lagon bleu ou Un amour infini, et la série controversée de publicités Calvin Klein dans laquelle elle est apparue.

Le documentaire, qui a valu à Brooke Shields une standing ovation à Sundance, narre également l'obsession des médias concernant sa virginité, l'alcoolisme de sa mère et son premier mariage avec la star du tennis Andre Agassi. Plusieurs de ses amis célèbres y sont interrogés, dont Lionel Richie, Laura Linney et Drew Barrymore. Aujourd'hui âgée de 57 ans, la comédienne a estimé que c'était le "bon moment dans (sa) vie" pour apparaître dans un documentaire et évoquer les périodes difficiles qu'elle a traversées.