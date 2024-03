Héloïse Martin révèle avoir été victime d'inceste à 9 ans : "Je pensais être la seule à vivre ces agressions"

La comédienne âgée de 27 ans a confié sur Instagram qu'elle avait été violée durant plusieurs mois par un oncle à l'âge de 9 ans. Ce calvaire, elle a choisi de le raconter dans une bande dessinée disponible à partir du 8 mars prochain. "À toutes les victimes, sachez que vous n’êtes pas seules. (…) Le combat ne fait que commencer ", assure-t-elle.

Elle avait 9 ans lorsque sa vie a basculé. La comédienne Héloïse Martin a confié avec beaucoup de courage avoir été victime d'inceste à l’âge de 9 ans. "Comme 1 enfant sur 10 en France, je suis victime de violences sexuelles. Et j’ai décidé de tout vous raconter. J’ai 27 ans, la parole se libère, depuis quelques mois, on a décidé d’arrêter de se taire", explique l'actrice révélée par la saga Tamara au cinéma aux côtés de Sylvie Testud et Rayane Bensetti.

"Pourquoi je vous raconte une histoire si intime ? Petite, je n’avais pas conscience de la gravité des faits, mais surtout, je pensais être la seule à vivre ces agressions. Aujourd’hui, je sais que mon histoire est malheureusement banale et j’aurais aimé lire, entendre d’autres témoignages… Ils m’auraient aidée", assure l'ex-candidate de "Danse avec les stars" qui a débuté il y a trois ans l’écriture d'une bande dessinée intitulée Les Yeux fermés. L'ouvrage qui sortira le 8 mars prochain raconte la reconstruction d’une famille après l’inceste.

Pour lui, 18 mois de prison avec sursis. Pour moi, une blessure à vie Héloïse Martin

Car malgré le traumatisme, Héloïse Martin a trouvé la force de parler à ses proches à l'âge de 11 ans. "J’ai la chance d’avoir été écoutée et crue tout de suite. Beaucoup de victimes ne le sont pas. À ce moment, ma famille explose", poursuit la jeune femme qui a assisté à 16 ans au procès de son agresseur. "Il avoue les faits. Je ressens beaucoup d’injustice. Pour lui, 18 mois de prison avec sursis. Pour moi, une blessure à vie", déplore celle qui est devenue maman d'une petite Rose en juillet 2022.

Héloïse Martin raconte également avoir sombré dans l'anorexie et traversé 15 ans de terreurs nocturnes. "Je n'ai pas le droit de dire qui tu es et pourtant tu continues à côtoyer des enfants, des jeunes filles", déplore la comédienne qui révèle que son agresseur "un monstre, manipulateur, pervers", père de trois filles, a également violé d'autres femmes dans la famille. "À toutes les victimes, sachez que vous n’êtes pas seules. On vous croit, on ne lâchera pas, le combat ne fait que commencer", promet-elle.