Virginie Efira enceinte de son deuxième enfant

Quant au papa, il s'agit du comédien Niels Schneider, dont elle partage la vie depuis 2018. Le couple s'était rencontré sur le tournage du film Un amour impossible, de Catherine Corsini. Ils se sont également donné la réplique dans le film Sibyl, où ils partagent des scènes très intenses. Malgré leur métier, ils cultivent la discrétion. "Si on va ensemble quelque part, on ne va pas entrer l’un par un côté et l’autre par une porte dérobée. Et quand on se rend à une soirée comme celle des César, on pose tous les deux", avait expliqué à Paris Match la comédienne auréolée du César de la meilleure actrice.

"En revanche, on refuse de poser expressément pour un magazine et d’ouvrir les portes de chez nous. Je trouverai cela impudique et éloigné de ma personnalité. On ne veut pas sacraliser notre relation, mais la vivre le plus normalement du monde", confessait-elle. Virginie Efira est déjà maman d'une fille prénommée Ali, née en 2013 de sa précédente relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri. Quant à Niels Schneider, il s'agira de son premier enfant.