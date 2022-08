Virilité sur le grill : quand Arnold Schwarzenegger tenait le même discours que Sandrine Rousseau

"C’est du grand marketing de la part de l’industrie de la viande", poursuit l’interprète de Terminator. "On vous vend l’idée que les vrais hommes mangent de la viande. Mais il faut bien comprendre que c’est du marketing. Ce n’est pas basé sur aucune réalité", ajoute la star qui s’est récemment dit "à 80% vegan depuis cinq ans". Et qui figure, auprès du réalisateur James Cameron, du tennisman Novak Djokovic et du champion de Formule 1 Lewis Hamilton, parmi les producteurs de ce documentaire qui expose, de manière plus générale, les idées reçues sur notre alimentation.

Réalisé par par Louie Psihoyos, The Game Changers est construit autour du témoignage du Britannique James Wilks, entraîneur de self defense et champion de Mixed Martial Arts. À la suite d'une grave blessure, il a effectué des recherches sur l’impact de la viande sur la force physique. Apprenant que les gladiateurs romains étaient vegan, il est parti à la rencontre d’athlètes qui ont opté pour un régime sans viande, troquant les protéines animales pour les protéines végétales, avec de meilleures performances sportives à la clé. Médecins et chercheurs ont étayé ses découvertes, égratignant au passage le discours "viriliste" de l’industrie de la viande.