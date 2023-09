"Visions" : Diane Kruger et Mathieu Kassovitz pris au piège d'un thriller diabolique

Après Boite Noire, où l’agent du BEA interprété par Pierre Niney enquêtait sur un accident aérien, Visions s’inscrit de nouveau dans l’univers de l’aéronautique. Une pure coïncidence ? "C’est à la fois la continuité et un hasard", avoue l’intéressé. "Il se trouve que j’ai rencontré pas mal de commandants de bord, un métier dont on voit peu le quotidien au cinéma. Ils sont contrôlés en permanence. Ils subissent des tests d’aptitude constants. Et ce qui m’intéressait, c’est l’idée d’un personnage qui a le désir de maitriser les choses et en même temps l’envie de lâcher prise, d’abandon. C’est une dualité qui existe en chacun de nous, je crois."

Durant l’écriture, Yann Gozlan raconte avoir songé à Grace Kelly et Tippi Hedren, les icônes d’Alfred Hitchcock dont il avoue être un fan absolu. Au moment d’aborder le casting, c’est le visage de Diane Kruger qui s'est imposé à lui. "Ce qui me plaisait, c’est le magnétisme incroyable qu’elle dégage à l’écran et qui en fait l’héritière de ces grandes comédiennes", insiste-t-il. "C’est quelqu’un qui renferme une force extraordinaire. Mais je savais qu’elle avait aussi cette fragilité indispensable pour incarner l’autre versant du film, cette chute, ce vertige, cette spirale dans laquelle l’héroïne s’enfonce."