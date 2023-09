Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant... qui sont les invités du dîner d'État de Charles III au château de Versailles

C'est une soirée qui s'annonce grandiose. Ce mercredi, le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus au Château de Versailles pour un dîner d'État aux côtés du président de la République Emmanuel Macron et de la première dame Brigitte Macron. Le monarque en visite officielle durant trois jours en France marchera ainsi dans le pas de sa mère, qui a été la monarque la plus reçue à Versailles (en 1948, en 1957 où un déjeuner fut servi en son honneur dans la même galerie des Glaces, et 1972).

Attendus à partir de 18h30, les 150 invités entreront par la Grille royale du Château de Versailles avant de traverser la Cour royale à pied. Des acteurs, chanteurs et sportifs seront présents. À commencer par le comédien britannique Hugh Grant, célèbre pour son rôle dans Coup de foudre à Notting Hill, la comédienne anglaise Emma Mackey, star de la série de Netflix Sex Education, le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger ou encore l'auteur gallois Ken Follett.