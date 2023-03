Visite de Charles III en Allemagne : comment les Saxe-Cobourg-Ghota sont devenus les Windsor

Mais soixante-dix-sept ans plus tard, leur petit-fils George V préfère changer le nom de sa dynastie, devenu encombrant alors que son pays combat l'Allemagne, rendue à l'époque largement responsable de la Grande guerre. Face à une opinion publique de plus en plus anti-germanique, ce roi devenu subitement suspect du fait de son hérédité décide de couper les ponts avec l'Allemagne et adopte à la place en 1917 le nom d'un célèbre château, une résidence royale, près de Londres, où ont régné presque tous les rois et reines depuis Guillaume le Conquérant. La maison Windsor est née.