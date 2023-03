Grèves, manifs, poubelles… À quoi Charles III doit-il s’attendre lors de sa visite en France ?

Dès leur arrivée dimanche soir, Charles et Camilla devraient pouvoir constater de visu l’état des rues de la capitale puisqu’ils prendront leurs quartiers à l’ambassade du Royaume-Uni. L’Hôtel de Charost se trouve en effet à deux pas de l'Élysée, en plein cœur du très chic VIIIe arrondissement, l’un de ceux où les poubelles s’entassent depuis le début de la grève des éboueurs puisque la collecte y est assurée par des agents municipaux. Le mouvement ayant été d'ores et déjà reconduit jusqu’au lendemain, il faudrait un miracle pour que le souverain et son épouse ignorent les montagnes d’ordures qui s'accumulent dans un quartier où les forces de l'ordre sont déjà sur le pied de guerre.

Car au-delà de la propreté, c’est bien sûr la question de la sécurité du souverain qui interroge, quand bien même chaque étape du voyage officiel a été réglée au millimètre en amont. Lundi matin, Charles et Camilla sont attendus sous l’Arc de Triomphe en compagnie du couple Macron et de nombreux officiels dont la maire de Paris Anne Hidalgo. De l’avis général, c’est la descente des Champs-Élysées vers le palais présidentiel qui s’annonce la plus sensible. Le dispositif prévoit la présence conjointe des CRS, des gendarmes et de plusieurs brigades de policiers à moto.