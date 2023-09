Pourquoi le marché aux fleurs de Paris a-t-il été rebaptisé du nom de la Reine Elizabeth II ?

Annulée en mars dernier en raison du climat social tendu, la visite officielle du roi Charles III et de son épouse Camilla en France aura lieu du 20 au 22 septembre. Si l'Hexagone n'a pas eu l'honneur de la première visite du monarque, Charles III et Camilla seront accueillis malgré tout en grande pompe par Emmanuel Macron.

Les festivités débuteront ce mercredi avec un passage sur la tombe du Soldat inconnu à l’Arc de Triomphe, suivi par la descente en voiture des Champs-Élysées et un dîner d’État au château de Versailles. Le roi francophone et francophile – il a déjà effectué 34 déplacements officiels dans l'Hexagone en tant que prince de Galles – devrait également prononcer un discours en anglais et en français devant les parlementaires français ce jeudi avant de se rendre sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame.