Visite de Charles III reportée : cette note des renseignements qui mettait en garde les autorités

Une visite officielle prévue de longue date, mais annulée deux jours avant. Le premier voyage officiel du roi Charles III, qui devait arriver en France dimanche soir, a été "reportée" à une date ultérieure, a fini par annoncer, vendredi, l'Élysée, après des heures de doutes, compte tenu des mouvements sociaux qui agitent le pays.

Une décision "de bon sens et d'amitié", a expliqué Emmanuel Macron lors d'une conférence à Bruxelles. "À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi [28 mars] et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et que nous manquerions d'un certain bon sens de proposer à Sa Majesté le roi et la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations", a justifié le chef de l'État.