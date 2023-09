Charles III en France : découvrez le programme de la première visite du roi d'Angleterre

Si la France n'a finalement pas eu l'honneur de sa première visite, l'Élysée rappelle la francophilie et la francophonie du nouveau monarque, qui a effectué 34 déplacements officiels dans notre pays entre 1969 et 2022, en tant que prince de Galles. Charles III et Emmanuel Macron, accompagnés de Camilla Parker Bowles et Brigitte Macron, commenceront la visite d'État sous l'Arc de Triomphe, par un ravivage de la Flamme, avec un dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat inconnu.

Cette cérémonie sera suivie d'un entretien bilatéral à l'Élysée, entre le roi d'Angleterre et le président français. Le communiqué de la présidence souligne que les deux hommes ont déjà collaboré, notamment lors de la COP26 à Glasgow. Le climat et la biodiversité seront d'ailleurs le thème choisi pour la réception qui suivra le dîner d'État au Château de Versailles.