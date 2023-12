Victime d'un home-jacking, Vitaa sort du silence : "On vit dans un monde de fous"

Vitaa est sortie du silence au lendemain du violent cambriolage dont elle a été victime à son domicile de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Quatre individus armés ont menacé la famille de l’artiste, mère de trois enfants, avant de prendre la fuite avec des sacs et des bijoux. "On vit dans un monde de fous. Ne négligez rien, soyez vigilants", écrit-elle sur Instagram, remerciant le public et les forces de l’ordre.

Elle en parle comme "l’une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de leurs vies". Au lendemain du home-jacking dont elle a été victime, Vitaa a pris la parole sur son compte Instagram ce jeudi 21 décembre. "Bien qu’on y pense parfois, on n’est jamais préparés à cela et je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi", réagit la chanteuse.

D’après les informations du service police-justice de TF1 et LCI, quatre individus armés ont fait irruption mercredi matin au domicile de l'artiste à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) avant de la menacer, elle et sa famille.

Prenez soin de vous et de vos proches, soyez sur vos gardes Vitaa sur Instagram

L'intrusion a provoqué le déclenchement de l'alarme, réveillant de ce fait les occupants, la chanteuse, son mari et leurs trois enfants âgés d’un an et demi, 8 et 12 ans. Si personne n'a été blessé, les malfaiteurs ont pris la fuite avec des bijoux et des sacs. À noter que le téléphone de Vitaa, lui aussi dérobé, a déjà été retrouvé.

"Je voulais remercier pour vos milliers de messages d’amour et de soutien qui m’ont fait extrêmement chaud au cœur et apaisée. Merci également aux forces de l’ordre qui ont été d’une réactivité et d’un soutien hors pair", écrit encore l'artiste, l'une des plus populaires de la scène musicale française actuelle.

"Dieu merci nous sommes tous sains et saufs. Bien que bouleversés, nous étions sous la protection du Très-Haut. Prenez soin de vous et de vos proches, soyez sur vos gardes. On vit dans un monde de fous, ne négligez rien, soyez vigilants", conclut Vitaa, qui signe le message de son vrai nom, Charlotte.

Dans les commentaires, personnalités et anonymes étaient déjà nombreux à lui témoigner son soutien. Parmi eux, Nikos Aliagas, présentateur de la "Star Academy" dont la chanteuse est l'une des marraines cette année.