La chanteuse Vitaa maman d'un troisième enfant

Vitaa est une maman comblée. Quelques jours à peine après son amie Amel Bent, Vitaa a donné naissance à son troisième enfant, une petite fille prénommée Noa. "Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits… In love with my daughter", a reagi la chanteuse en légende d'un cliché où elle pose avec le nourrisson à la maternité, ce dernier cachant son visage avec sa petite main.