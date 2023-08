Vive inquiétude autour de la santé de l’humoriste Wahid Bouzidi, victime d’un AVC au Maroc

Dans un entretien accordé en septembre 2021 au Courrier de l’Atlas, quelques mois après un précédent AVC, l’humoriste affichait un courage impressionnant. "Les médecins n’ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène", expliquait-il. "Le fait de tenir des heures sur scène est une revanche. Alors, je ne vais surtout pas me plaindre. J’ai pris conscience qu’on est juste de passage, qu’il faut juste kiffer la vie."

Révélé sur scène grâce aux équipes de Jamel Debbouze, Wahid Bouzidi est apparu dans de nombreuses comédies populaires depuis une dizaine d’années. On l’a vu dans Encore Heureux (2015) avec Sandrine Kiberlain et Edouard Baer, Neuilly sa mère, sa mère (2018), ou encore Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lacheau (2019), mais aussi dans un épisode de la série Capitaine Marleau sur France 2, en mars dernier.