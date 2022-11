Qui est Brigitte Giraud, la 13e femme lauréate du Prix Goncourt ?

"Je ne sais plus à quand remonte ce projet d’écrire à partir d’hypothèses, mais ce que je sais, c’est que l’accident de mon compagnon est inexpliqué", révélait-elle à France Inter début septembre." On m’a rendu un rapport de police qui posait plus de questions qu’il ne donnait de réponses. Et j’ai eu besoin de mener une enquête sur mon existence, sur nos existences à la fin du XXᵉ siècle, et sur la façon dont tous les événements se sont enchaînés de façon plus ou moins foutraque." Manière aussi, selon elle, d’interroger la notion de destin.