La chanteuse américaine s’adresse à ses fans dans un message transmis dans sa newsletter mercredi 5 juin. L’occasion pour elle de les remercier pour le succès de son dernier projet avec Netflix, mais surtout de remettre les pendules à l’heure. Celle qui traverse une période délicate sur le plan personnel est devenue la cible préférée des internautes depuis l’annonce de l’annulation de sa tournée.

Dans sa story Instagram, elle affiche fièrement les chiffres venant confirmer le succès de sa dernière superproduction. "Merci à tous d’avoir regardé", s’enthousiasme Jennifer Lopez alors que son film Atlas cartonne sur Netflix avec plus d’un milliard de minutes vues deux semaines après sa mise en ligne.

Une "grande nouvelle" qu’elle a partagé à nouveau ce mercredi avec ses fans abonnés à sa newsletter OnTheJLo. La chanteuse répète ses remerciements, mais va un peu plus loin dans son message. "Il peut sembler qu'il y ait beaucoup de négativité dans le monde en ce moment... Mais ne laissez pas les voix de quelques-uns étouffer le fait qu'il y a tellement d'amour", écrit-elle.

Mèmes, mensonge et mauvaises blagues

D’apparence énigmatique, cette sortie ne l’est au final pas tant que ça. La négativité dont parle Jennifer Lopez n’est autre que celle dont elle est la cible depuis l’annonce de l’annulation de sa tournée imminente. Cinq jours plus tôt, elle affirmait être "complètement dévastée" de devoir renoncer aux spectacles qu’elle devait donner tout l’été aux États-Unis et au Canada. "Sachez que je ne ferais pas ça si je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire", expliquait-elle quand un communiqué plus officiel de son tourneur Live Nation expliquait que la quinquagénaire souhaitait "prendre du temps avec ses enfants, sa famille et ses proches".

Les internautes ont commenté en long, en large et en travers sa décision, faisant d’elle leur punching-ball numérique privilégié cette semaine. Certains l’ont moquée à coup de mèmes en évoquant son mariage avec Ben Affleck qu’on dit en danger. D’autres ont accusé Jennifer Lopez de mensonge, justifiant l’annulation de ses concerts par le fait que les billets ne se vendaient pas. Le magazine Variety s’est interrogé dans une tribune sur ce "plaisir tordu de la société à voir les femmes fortes échouer", rappelant que les rockeurs de The Black Keys avaient, eux aussi, annulé leur tournée. Sans pour autant devenir la risée de qui que ce soit...