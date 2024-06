Un tableau du maître de la Renaissance Titien va être mis aux enchères en juillet prochain. Volé à deux reprises, la dernière fois en 1995, il avait été retrouvé il y a une vingtaine d'années dans un sac plastique découvert à un arrêt de bus de Londres. Intitulée "Repos lors de la fuite en Égypte", l'œuvre pourrait être vendue à plus de 17 millions d'euros.

Une histoire rocambolesque pour une œuvre rare. La maison Christie's va mettre aux enchères, le 2 juillet prochain, un tableau du maître de la Renaissance Tiziano Vecellio, connu sous le nom de Titien, rapporte la chaîne américaine CNN. Il a pourtant bien failli disparaître à jamais… et ce à deux reprises. Après avoir été volé, le "Repos lors de la fuite en Égypte" avait été retrouvé il y a une vingtaine d'années à un arrêt de bus de Londres.

Selon un communiqué de Christie's, l'œuvre du peintre Vénitien pourrait se vendre entre 15 et 25 millions de livres, soit entre 17 et 30 millions d'euros environ.

Il s'agit de l'œuvre la plus importante de Titien à être vendue aux enchères depuis plus d'une génération Andrew Fletcher, responsable du département des peintures de maîtres anciens de Christie's

Au cours de l'histoire, cette représentation de la Vierge Marie berçant Jésus enfant sous le regard de Joseph se reposant sur le chemin de l'Égypte après avoir appris qu'Hérode, roi de Judée, voulait tuer le Christ, a appartenu à divers aristocrates et empereurs à travers l'Europe, rapporte la RTBF.

Le tableau, qui "incarne la révolution picturale opérée par Titien au début du XVIe siècle" et ne mesure que 42,2 cm sur 62,9 cm, a été volé une première fois en 1809 au palais Belvédère de Vienne par les troupes de Napoléon Bonaparte, précise le Guardian. Retrouvé, il est alors vendu aux enchères, avant d'être de nouveau dérobé en 1995. Et ce n'est qu'après une recherche de sept ans qu'il sera récupéré en 2002, découvert dans un sac en plastique à un arrêt de bus de Richmond, dans la capitale britannique.

"Ce sublime chef-d’œuvre précoce est l’un des produits les plus poétiques de la jeunesse de Titien. D’origine impeccable et passé entre les mains de ducs, d’archiducs et d’empereurs du Saint-Empire romain germanique, ce tableau de dévotion magique a la rare distinction d’avoir été volé non pas une, mais deux fois [...]. Nous sommes honorés d’avoir été chargés de présenter cette peinture importante en juillet prochain", s'est réjoui Orlando Rock, président de Christie's.